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В Красноярске подростку удалили кисту без разреза грудной клетки

В Красноярской больнице № 20 прооперировали 16-летнего подростка, у которого во время плановой флюорографии обнаружили кисту плевральной полости.

В Красноярской больнице № 20 прооперировали 16-летнего подростка, у которого во время плановой флюорографии обнаружили кисту плевральной полости. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края.

Кисту удалили через несколько проколов между ребрами с помощью видеокамеры и эндоскопических инструментов. После вмешательства у пациента не осталось крупных рубцов, а через три дня его выписали из больницы.

«Мы не разрезаем грудную клетку, не причиняем ребенку серьезную травму и не оставляем больших рубцов. Такие вмешательства мы выполняем все чаще», — рассказал заведующий детским хирургическим центром больницы № 20, детский хирург Симон Полоян.

В краевом минздраве напомнили, что регулярные профилактические обследования помогают выявлять заболевания на ранней стадии, даже если у пациента нет жалоб.