Похолодание весной сдвинуло сезон кубанских арбузов на три недели

Непогода сдвинула старт массового сезона кубанских арбузов на три недели, однако местная ягода уже поступила в продажу, сообщают «Краснодарские известия» со ссылкой на научного сотрудника лаборатории бахчевых культур ФГБНУ «ФНЦ риса» Виктора Лазько.
Из-за холодной и влажной весны аграриям пришлось сдвинуть сроки сева на середину мая, а часть ранних всходов погибла от переувлажнения почвы. Быстрее всех первый урожай еще в июле получили хозяйства, использующие рассаду и укрывные материалы.
Эксперт отметил, что бахчевые успешно растут по всему Краснодарскому краю, но традиционными лидерами по поставкам и объемам сбора остаются Тамань, Кавказский, Ейский и северные степные районы Кубани. При этом хозяйства, которые выращивают арбузы через рассаду, используют укрывной материал и другие современные технологии, смогли получить урожай значительно раньше.
Самый большой объем урожая традиционно собирают в степных районах Кубани — в направлении Кропоткина и Ейска, где бахчевые культуры чувствуют себя особенно хорошо.