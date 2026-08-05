Похолодание весной сдвинуло сезон кубанских арбузов на три недели

Эксперт отметил, что бахчевые успешно растут по всему Краснодарскому краю, но традиционными лидерами по поставкам и объемам сбора остаются Тамань, Кавказский, Ейский и северные степные районы Кубани. При этом хозяйства, которые выращивают арбузы через рассаду, используют укрывной материал и другие современные технологии, смогли получить урожай значительно раньше.