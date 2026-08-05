МиГ для Покрышкина. Легендарный конструктор Микоян начинал простым токарем

Прежде чем создать крылья, защищавшие небо, легендарный авиаконструктор Артём Микоян стоял у заводского токарного станка, обтачивая металл. Его путь от бедного парня из горного села до руководителя самого известного советского опытно-конструкторского бюро был полон неожиданных поворотов. Был в его биографии и эпизод, связанный с работой на ростовском заводе.
5 августа 2026 года исполняется 121 год со дня рождения человека, чьё имя стало синонимом скорости и высоты. За свою жизнь он создал более 450 образцов машин, а его истребители приводили в ужас нацистов. Редакция rostov.aif.ru прослеживает невероятный путь создателя МиГов.
Путь к небу.
Артём Микоян родился в 1905 году в горном селе Санаин в бедной крестьянской семье. Его назвали Анушаван. Отец работал на медеплавильном заводе, мать вела хозяйство. После смерти отца в 1918 году мать отправила мальчика в Тифлис к родственникам, где он продолжил обучение.
В 1923 году восемнадцатилетний Микоян переехал в Ростов-на-Дону к старшему брату Анастасу, видному советскому государственному деятелю. Днём Анушаван трудился токарем на заводе и в железнодорожных мастерских, а по вечерам посещал занятия в школе фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). Именно здесь он получил первые рабочие навыки, закалил характер и вступил в партию.
Тогда же он принял новую форму имени, став Артёмом. Есть версия, что таким образом он хотел по-новому заявить о себе: не как родственник именитого брата, а как молодой и преспективный парень, который способен сам проложить себе дорогу в жизнь. В 1925 году он покинул Дон и переехал в столицу, устроившись на завод «Динамо».
В 1931 году съезд ВЛКСМ (Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи) принял постановление о шефстве комсомола над Военно-воздушным флотом. Микояна, как ответственного работника, включили в разнарядку на учёбу в Военно-воздушную академию имени Н. Е. Жуковского. Ему было 26 лет, за плечами только школа ФЗУ и армейский опыт.
В 1933 году Микоян одним из первых слушателей академии вызвался совершить парашютный прыжок. Как позже вспоминал его наставник Александр Яковлев, который выступал для всех студентов примером, Микоян был единственным из советских авиаконструкторов, кто носил на груди значок парашютиста.
В 1937 году он защитил диплом и получил звание военного инженера-механика ВВС. А ещё год спустя, в 1936-м, во время празднования дня рождения общей знакомой он встретил свою будущую жену Зою Лисицину. 23 февраля того же года они стали мужем и женой. Молодожёны поселились в коммунальной квартире, а в декабре у них родилась дочь Наташа.
Рождение МиГа.
8 декабря 1939 года Артём Микоян был назначен начальником особого конструкторского отдела (ОКО) и заместителем главного конструктора Государственного авиационного завода № 1. Этот день считается днём образования Опытно-конструкторского бюро (ОКБ) имени А. И. Микояна. Именно здесь, из прототипа И-200, под его руководством дорабатывали машину, ставшую символом предвоенных лет.
«Скорее всего, речь может идти о МиГ-3 — универсальном высотном штурмовике, истребителе и бомбардировщике. Его дорабатывали в ОКБ-1 на Ходынском поле под руководством Артёма Микояна из прототипа И-200, который так и не был запущен в серию», — рассказывает rostov.aif.ru историк и писатель Сергей Кисин. Более трёх тыс. единиц боевых машин МиГ-3 было выпущено за время Великой Отечественной войны. «На высотах свыше пяти километров МиГ-3 превосходил в скорости все современные истребители своего класса. Было сформировано два полка перехватчиков этого типа. За первые два года войны произведено 3,1 тыс. штук, так что в боях они постоянно принимали участие», — вспоминает Сергей Кисин.
Именно на МиГ-3 одержал свою первую победу лётчик-ас, трижды Герой Советского Союза, маршал авиации Александр Покрышкин. «Свою первую победу на нём в июле 1941 года одержал Александр Покрышкин, сбивший “Мессершмитт” Ме-109 — это дорогого стоит. В боях участвовали и МиГ-1 Микояна и Гуревича, но МиГ-3 был массовым и дешёвым», — отмечает Сергей Кисин.
По словам историка, во время первых недель войны Покрышкин начал заносить свои идеи в записную книжку. Позже легендарный ас говорил: «Тот, кто не воевал в 1941—1942, не знает настоящей войны».
К слову, эти истребители были настолько универсальными и маневренными, что даже сын Иосифа Сталина Василий во время Великой Отечественной войны совершил несколько боевых вылетов на МиГ-3.
Наследие в небе.
Разработки ОКБ «МиГ» до сих пор составляют основу боевой авиации многих стран мира. Сам создатель легенд стал академиком Академии наук СССР и генерал-полковником инженерно-технической службы. Истребитель МиГ-21 стал самым массовым сверхзвуковым самолётом в истории, принятым на вооружение более чем в 50 странах. Ещё одна модель — МиГ-31 — это мощный перехватчик дальнего радиуса действия, чьи модификации до сих пор несут службу в Воздушно-космических силах Российской Федерации. А лёгкий многофункциональный МиГ-35 по характеристикам максимально приближен к машинам «пятого поколения» — реактивным боевым самолётам.
У Артёма Ивановича был сын Ованес. Называя мальчика, конструктор дал ему имя своего отца, Ованеса Нерсесовича, который умер ещё в 1918 году. Связь поколений не прервалась: ныне Ованес Артёмович является советником заместителя генерального директора Российской самолётостроительной корпорации «МиГ».
Артём Микоян скончался 9 декабря 1970 года и был похоронен на Новодевичьем кладбище. Но его машины продолжают подниматься в небо.