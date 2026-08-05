МиГ для Покрышкина. Легендарный конструктор Микоян начинал простым токарем

«Скорее всего, речь может идти о МиГ-3 — универсальном высотном штурмовике, истребителе и бомбардировщике. Его дорабатывали в ОКБ-1 на Ходынском поле под руководством Артёма Микояна из прототипа И-200, который так и не был запущен в серию», — рассказывает rostov.aif.ru историк и писатель Сергей Кисин. Более трёх тыс. единиц боевых машин МиГ-3 было выпущено за время Великой Отечественной войны. «На высотах свыше пяти километров МиГ-3 превосходил в скорости все современные истребители своего класса. Было сформировано два полка перехватчиков этого типа. За первые два года войны произведено 3,1 тыс. штук, так что в боях они постоянно принимали участие», — вспоминает Сергей Кисин.