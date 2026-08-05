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Петербуржца оштрафовали на 12 тысяч рублей за три оскорбления в соцсетях

Каждое оскорбление оценили в 4 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Невского района добилась наказания для мужчины, который оскорблял другого пользователя в переписке — 42-летний петербуржец три раза грубо высказался в адрес 34-летнего знакомого.

В феврале 2026 года мужчина оскорблял заявителя в ходе переписок. Он высказывал в его адрес унизительные выражения, называл его мошенником и использовал другие грубые слова.

— Пострадавший терпеть такое обращение не стал и обратился в прокуратуру с жалобой на унижение чести и достоинства. Все эпизоды зафиксировали, их хватило для возбуждения дел, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Прокуратура возбудила три административных дела за оскорбление. После рассмотрения всех материалов виновному назначили штрафы. Общая сумма выплат составила 12 тысяч рублей, по 4 тысячи за каждое оскорбление.