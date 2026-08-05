Легендарный конструктор Микоян начинал простым токарем

Тогда же он принял новую форму имени, став Артёмом. Есть версия, что таким образом он хотел по-новому заявить о себе: не как родственник именитого брата, а как молодой и преспективный парень, который способен сам проложить себе дорогу в жизнь. В 1925 году он покинул Дон и переехал в столицу, устроившись на завод «Динамо».