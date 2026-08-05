«Едем пять километров по трупам»: учительница из Москвы передала музею «Старый люнет» записи отца о боях на Балткосе (фото)

Музей «Старый люнет» пополнился новым экспонатом. Воспоминания о боях, кипевших в 1945 году на Фрише-Нерунг, привезла дочь воевавшего там Георгия Гавриловича Кулакова. Об этом «Клопс» рассказала сама Марина, учительница из Москвы.
Записки были составлены в начале мая 1945-го, а найдены тремя сёстрами Георгия Гавриловича намного позже, только в 2025-ом.
«Нашей мамы не стало в прошлом году, — говорит дочь бойца. — Разбирая её бумаги, мы обнаружили такой вот неприметный выгоревший тетрадный листок. Папа мало говорил о войне. Мы знали, что он воевал в Кёнигсберге, но этот листок пролил свет на некоторые подробности».
В составе одного из батальонов 48-й Армии гвардии рядовой Георгий Кулаков высадился на Фрише-Нерунг второго мая. Вплоть до ранения седьмого числа оставался в строю. После был госпитализирован в Данциг (ныне Гданьск). Он ведёт краткие записи, отмечая самое основное, на листке можно разобрать:
"2 мая. Переправа батальона на берег Косы Фриш-Нерунг залива Фриш-Гаф. Обстрел. Паром утонул. Спасательный круг. Оставшихся в живых подбирает катер.
7 мая. Внутри танка. Ранение при обстреле из минометов. Медсанбат. Уезжаю на грузовой машине. 5 километров по трупам. Госпиталь. Данциг. Победа".
Марина преподаёт историю в столичной православной гимназии, она трижды была в Калининграде. Вместе с подругой они посещают Свято-Елизаветинский монастырь в Славском округе, чтобы потрудничать. В прошлом году узнали о существовании «Старого Люнета» и связались с его директором. После возникла идея передать записки отца в экспозицию.
«Это была невероятная встреча. Нас очень хорошо встретили. Я наконец-то увидела те места, где сражался мой отец. Мы приедем сюда ещё», — заключила женщина.
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