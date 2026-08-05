«Едем пять километров по трупам»: учительница из Москвы передала музею «Старый люнет» записи отца о боях на Балткосе (фото)

«Нашей мамы не стало в прошлом году, — говорит дочь бойца. — Разбирая её бумаги, мы обнаружили такой вот неприметный выгоревший тетрадный листок. Папа мало говорил о войне. Мы знали, что он воевал в Кёнигсберге, но этот листок пролил свет на некоторые подробности».