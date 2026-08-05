Финляндия строит кладбище ядерных отходов недалеко от границ с Ленобластью

Сами финны заверили, что «кладбище» отходов будет безопасным, а к его вводу они готовились 40 лет. Уникальный объект представляет собой завод. Отработанное ядерное топливо хранят в бассейнах с водой в течение периода от 20 до 50 лет, а потом его высушивают и пакуют в медные контейнеры, которые затем опускают в скважины на глубину почти полкилометра. Все герметично.