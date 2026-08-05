В Санкт-Петербурге тестируют инновационный реагент для очистки воды

Это уникальное вещество сочетает в себе сразу три свойства: оно одновременно мощный окислитель, коагулянт и флокулянт. Такой реагент эффективно разрушает загрязнения и связывает их в крупные хлопья, которые легко удаляются из воды. Вещество нетоксично и после использования превращается в обычный гидроксид железа, не оставляя в воде вредных побочных продуктов.