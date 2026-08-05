В Санкт-Петербурге тестируют инновационный реагент для очистки воды

Специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» проводят тестирование инновационного реагента «Феррат натрия» для повышения качества очистки воды из подземных источников. В городе идет постоянная работа по контролю качества воды в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Северной столицы.
Основной объем воды для холодного водоснабжения жителей Санкт-Петербурга — 98% — поступает из Невы. Оставшиеся 2% приходятся на подземные источники. Многие ошибочно считают воду из скважин идеально чистой, но на самом деле она тоже может содержать сложные природные загрязнения и примеси.
«Водоканал Санкт-Петербурга» постоянно находится в поиске передовых решений для очистки воды, которые предлагает современная наука. Одним из них стал инновационный реагент «Феррат натрия», созданный учеными Санкт-Петербургского политехнического университета.
Это уникальное вещество сочетает в себе сразу три свойства: оно одновременно мощный окислитель, коагулянт и флокулянт. Такой реагент эффективно разрушает загрязнения и связывает их в крупные хлопья, которые легко удаляются из воды. Вещество нетоксично и после использования превращается в обычный гидроксид железа, не оставляя в воде вредных побочных продуктов.
Реагент уже начал проходить испытания. Специалисты проверили, как «Феррат натрия» справляется с подземной водой сложного состава, в которой содержится железо, марганец, органика и фториды. Результаты первых лабораторных тестов доказали, что реагент может комплексно и безопасно очищать сложную воду, заменяя сразу несколько химических веществ.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.