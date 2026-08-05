Пропавший два дня назад в Приангарье самолет найден, оба пилота живы

По его словам, командир воздушного судна и летчик-наблюдатель живы. Они находятся в 90 километрах от Бодайбо.
Кобзев рассказал, что летчики сумели забраться на сопку и самостоятельно собрали радиостанцию. С ее помощью они передали свои координаты самолету Бодайбо — Иркутск.
«Также попросили передать родителям, что живы и здоровы», — написал губернатор.
Сейчас из Бодайбо уже вылетел вертолет, который должен забрать летчиков.
В понедельник самолет Cessna 182 вел мониторинг лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе. Он не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета.