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Пропавший два дня назад в Приангарье самолет найден, оба пилота живы

В Иркутской области найден самолет Cessna 182, который пропал 3 августа во время мониторинга пожарной обстановки. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Max-канале.

Источник: Российская газета

По его словам, командир воздушного судна и летчик-наблюдатель живы. Они находятся в 90 километрах от Бодайбо.

Кобзев рассказал, что летчики сумели забраться на сопку и самостоятельно собрали радиостанцию. С ее помощью они передали свои координаты самолету Бодайбо — Иркутск.

«Также попросили передать родителям, что живы и здоровы», — написал губернатор.

Сейчас из Бодайбо уже вылетел вертолет, который должен забрать летчиков.

В понедельник самолет Cessna 182 вел мониторинг лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе. Он не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета.