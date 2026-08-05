Площадь Островского перекроют почти на неделю из-за открытой тренировки «Зенита»

На этот же период будут действовать ограничения на остановку транспорта. С 8 по 14 августа парковка будет запрещена у дома № 4 на площади Островского и на участке между Александринским театром и Екатерининским сквером. Кроме того, 10 августа остановку запретят на участке от дома № 6 до Невского проспекта, а также у дома № 2, литера А.