Дмитрий Махонин отметил работников Чусовского завода ОМК краевыми наградами

Во время визита глава региона ознакомился с производством. Предприятие выпускает комплектующие для автомобильной промышленности. Производимые здесь рессоры используются на предприятиях по всей России, а стальной прокат поставляется для строительной и машиностроительной отраслей. Кроме того, на заводе работает современная линия по выпуску высококачественного металлопроката для строительного комплекса.