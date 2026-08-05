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Дмитрий Махонин отметил работников Чусовского завода ОМК краевыми наградами

Завод на протяжении многих лет играет важную роль в обеспечении промышленности страны.

Источник: Комсомольская правда

5 августа губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках рабочей поездки в Чусовой посетил Чусовской завод ОМК и встретился с коллективом предприятия.

Во время визита глава региона ознакомился с производством. Предприятие выпускает комплектующие для автомобильной промышленности. Производимые здесь рессоры используются на предприятиях по всей России, а стальной прокат поставляется для строительной и машиностроительной отраслей. Кроме того, на заводе работает современная линия по выпуску высококачественного металлопроката для строительного комплекса.

Дмитрий Махонин поблагодарил сотрудников предприятия за профессионализм и добросовестную работу, а также вручил отличившимся работникам благодарственные письма губернатора за вклад в развитие промышленности Пермского края.

Глава региона отметил, что завод на протяжении многих лет играет важную роль в обеспечении промышленности страны, а его успехи стали возможны благодаря труду всего коллектива. По его словам, именно в знак уважения к работникам промышленных предприятий 2026 год в регионе объявлен Годом пермской промышленности.

Благодарственные письма губернатора получили семь сотрудников предприятия: бригадир цеха металлообработки Константин Добрынин, аппаратчик ферросплавного производства Александр Кирьяков, электромонтер Владимир Мохнутин, бригадир рессорного производства Сергей Остолопов, машинист железнодорожного цеха Александр Присяжный, электромонтер Дмитрий Стряпунин и слесарь автотранспортного цеха Сергей Чувашов.

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