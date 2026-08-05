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В Перми автобус № 22 продлили до новой поликлиники на Гайве

Работы выполнены по поручению губернатора Дмитрия Махонина.

Маршрут автобуса № 22 продлён до новой поликлиники на улице Писарева, 56, соощил глава города Эдуард Соснин.

Для этого у поликлиники обустроили разворотное кольцо, установили остановочный павильон, смонтировали бортовой камень, сделали тротуар и пешеходный переход. О строительстве разворотного кольца для автобуса стало известно в июле 2026 года.

Работы выполнены по поручению губернатора Дмитрия Махонина для удобства пациентов и персонала медучреждения. Схема движения опубликована на сайте перевозчика и в приложении «Пермский транспорт».

Как отметил Эдуард Соснин, остановка оборудована по всем стандартам доступности.

Ранее сайт perm.aif.ru писал о том, что капремонт моста через реку Барду завершён.