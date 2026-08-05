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Ростовстат представил статистику по безработице на Дону

Данные за январь — июнь 2026 года опубликовал Ростовстат.

Ростовстат опубликовал данные о ситуации на рынке труда в Ростовской области за первое полугодие 2026 года. По состоянию на конец июня без работы оставались 26,2 тысячи жителей региона.

Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,3% от численности рабочей силы — этот показатель соответствует среднему уровню по Южному федеральному округу.

Кроме того, статистика отражает динамику доходов: среднемесячная номинальная заработная плата в Ростовской области в период с января по май 2026 года достигла 75,1 тысячи рублей.