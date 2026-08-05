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Фестиваль «Сила Хингана» прошел в городе Облучье Еврейской АО

Мероприятие стало площадкой для знакомства с культурным многообразием, народными традициями и творчеством.

Межнациональный фестиваль языков и культур «Сила Хингана» состоялся в городе Облучье Еврейской автономной области. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в департаменте по молодежной политике правительства региона.

Фестиваль объединил жителей и гостей города и стал площадкой для знакомства с культурным многообразием, народными традициями и творчеством. Программа началась со спортивных соревнований, после чего для гостей работали ярмарка мастеров, творческие и интерактивные площадки, мастер-классы, а также гастрономические зоны, где можно было познакомиться с блюдами национальной кухни.

«Такие мероприятия помогают не только сохранить культурное наследие народов нашей страны, но и создают новые возможности для общения, творчества и совместных инициатив молодежи. Именно через такие события укрепляются добрососедские отношения, уважение к традициям и чувство сопричастности к истории своей малой родины», — отметили в департаменте по молодежной политике правительства Еврейской автономной области.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.