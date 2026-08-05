Фестиваль «Сила Хингана» прошел в городе Облучье Еврейской АО

Фестиваль объединил жителей и гостей города и стал площадкой для знакомства с культурным многообразием, народными традициями и творчеством. Программа началась со спортивных соревнований, после чего для гостей работали ярмарка мастеров, творческие и интерактивные площадки, мастер-классы, а также гастрономические зоны, где можно было познакомиться с блюдами национальной кухни.