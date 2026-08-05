Уборочная кампания началась в Кстовском районе

В Кстовском районе стартовала уборочная кампания, в рамках которой аграриям предстоит убрать почти 11,5 тысяч гектаров. Об этом рассказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в соцсетях.
По словам Юрия Шалабаева, благодаря присоединению Кстовского района к Нижнему Новгороду столица Приволжья стала не только промышленным, но и аграрным центром.
В первый день уборочной кампании в поля вышли три хозяйства, а чуть позже присоединятся и остальные. Озимая пшеница заняла наибольшую площадь — более 6 тысяч гектаров. Также были выращены ячмень, овес, горох и кукуруза.
Чтобы зерно не потеряло своих качеств, аграрии тщательно высушивают и очищают собранный урожай. Затем он оперативно отправляется на склады и элеваторы. Аграриям предоставляют необходимые площади и мощности для приемки, переработки и хранения продукции.
«Желаю нашим комбайнерам, водителям и механизаторам хорошей погоды, исправной техники и рекордных урожаев! Пусть у них будет много в этом плане работы, а у нас — качественная и доступная сельхозпродукция», — отметил мэр.
Напомним, что в конце июля в 16 муниципальных округах Нижегородской области уже приступили к уборке озимой пшеницы. Аграрии намолотили первые 5,5 тысячи тонн зерновых.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в Кстовском районе заготовят почти 39 тысяч тонн кормов для скота.