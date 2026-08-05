В Петербурге придумали «исчезающую» форму для сверхлегких композитных баллонов

Баллоны можно сделать вдвое легче и продлить им ресурс до более чем 1 млн циклов перезаправки, если отказаться от главного недостатка современных композитов — оставляемого внутри металла. Для этого ученые из Петербурга предложили заменить тяжелую металлическую болванку специальной формой, которая сама вымывается горячей водой, при этом баллон остается прочным и невредимым.