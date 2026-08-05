В Петербурге придумали «исчезающую» форму для сверхлегких композитных баллонов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) придумали, как сделать баллоны для авиации и аэрокосмической техники вдвое легче и использовать их дольше. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.
Баллоны можно сделать вдвое легче и продлить им ресурс до более чем 1 млн циклов перезаправки, если отказаться от главного недостатка современных композитов — оставляемого внутри металла. Для этого ученые из Петербурга предложили заменить тяжелую металлическую болванку специальной формой, которая сама вымывается горячей водой, при этом баллон остается прочным и невредимым.
«Мы пришли к выводу, что смеси песка с поливиниловым спиртом обладают высокой прочностью и выдерживают нагрев до 180 градусов. Чтобы дополнительно повысить корректность процесса формования оправки, а также эффективность ее вымывания, мы также использовали многокомпонентные смеси с добавлением аморфного углерода», — рассказал доцент кафедры наноструктурных, волокнистых и композиционных материалов им. А. И. Меоса СПбГУПТД Андрей Кузнецов.
Традиционно композитные баллоны изготавливают, наматывая стекло- или углеткань, пропитанную смолой, на металлическую заготовку. Поскольку извлечь эту «оправку» из готового сосуда невозможно, ее оставляют внутри, что сводит на нет многие преимущества композита: металл ржавеет, делает баллон тяжелее и хуже держит многократные нагрузки.
По словам ученых, преформы вымывали горячей водой, нагретой до 90−95 градусов. Полное удаление достигается за 40−50 минут, при этом структура намотанного изделия остается сохранной. В ходе экспериментов химики разработали составы композита и изучили их свойства: прочность на сжатие, ударную вязкость, скорость растворения, термостойкость и теплопроводность.
Разработка, по замыслу авторов, поможет перейти на использование прочных, легких и не подверженных коррозии баллонов предприятиям автомобиле- и судостроения, газодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности и машиностроения, где конструкции и оборудование эксплуатируются в экстремальных условиях.