Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Чайковском возбуждено уголовное дело по факту гибели в ДТП двух несовершеннолетних

Следственный отдел по городу Чайковский регионального управления СК России расследует уголовное дело, возбужденное по факту гибели в ДТП двух несовершеннолетних девушек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Коммерсантъ

Следственный отдел по городу Чайковский регионального управления СК России расследует уголовное дело, возбужденное по факту гибели в ДТП двух несовершеннолетних девушек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 19 июля 2026 года на 8-м километре автодороги «Ваньки — Степаново» Чайковского округа произошло столкновение автомобиля «Ссанг Йонг» под управлением 45-летней женщины и питбайка под управлением 15-летней девушки. В результате ДТП 14-летняя пассажирка питбайка скончалась на месте происшествия, водитель мототранспорта впоследствии скончалась в больнице.

По уголовному делу назначена и проводится судебная автотехническая экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.