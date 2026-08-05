В Чайковском возбуждено уголовное дело по факту гибели в ДТП двух несовершеннолетних

По данным следствия, 19 июля 2026 года на 8-м километре автодороги «Ваньки — Степаново» Чайковского округа произошло столкновение автомобиля «Ссанг Йонг» под управлением 45-летней женщины и питбайка под управлением 15-летней девушки. В результате ДТП 14-летняя пассажирка питбайка скончалась на месте происшествия, водитель мототранспорта впоследствии скончалась в больнице.