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Воронежский «Факел» усилил марокканский легионер

Ходейфа Эль-Мхассани подписал контракт по схеме «2+1».

Воронежский «Факел» подписал соглашение с 26-летним крайним защитником из Марокко Ходейфа Эль-Мхассани. Контракт будет действовать до лета 2028 года с опцией продления еще на один сезон. В стан «огнеопасных» он перешел в ранге свободного агента.

Ранее Эль-Мхассани выступал за «ФУС Рабат». Всего в высшем дивизионе чемпионата Марокко он сыграл 135 матчей, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.

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