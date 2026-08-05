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ИП из Азова пойдёт под суд за неуплату налогов

Об этом сообщает региональный Следком.

Следственный комитет РФ по Ростовской области завершил расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя из Азова, который занимается оптовой торговлей строительными материалами. Бизнесмена обвиняют в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч. 1 ст. 198 УК РФ).

По данным следствия, в 2024 году предприниматель умышленно внёс ложные сведения в налоговую декларацию по НДФЛ — так он занизил сумму налога к уплате. В результате государству был причинён ущерб более чем на 3,3 млн рублей.

Для обеспечения возмещения ущерба суд по ходатайству следователя наложил арест на имущество обвиняемого — его стоимость составляет 4,5 млн рублей.

Следствие собрало достаточную доказательную базу. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.