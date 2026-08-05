В Петербурге на 80% выполнили ремонт крыш на Невском проспекте

Самым крупным объектом этого года стал комплекс домов № 32−34 на Невском проспекте — бывшие доходные дома католической церкви Святой Екатерины. Здесь ремонтируют почти 10,5 тыс. кв. м кровли. Одним из самых сложных объектов называют Дом Котомина на Невском проспекте, 18, где из-за особенностей конструкции проводят комплексное утепление крыши, чтобы снизить образование наледи зимой.