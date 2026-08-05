Дмитрий Чернышенко: внутренний туризм в России вырос на 4,3% с начала года

«Накануне председатель правительства Михаил Мишустин отметил, что вклад туризма и индустрии гостеприимства в ВВП увеличивается в течение последних лет. По итогам прошлого года он превысил 3%. Это показывает эффективность мер национального проекта “Туризм и гостеприимство”, реализующегося по поручению нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Важно, что развитие инфраструктуры, создание новых маршрутов как в традиционно туристических регионах, так и в набирающих популярность, приводит к конкретному результату — росту числа турпоездок до 43,2 миллиона за полгода. Это на 4,3% больше, чем за 6 месяцев прошлого года. Повышается и международная привлекательность: въездной туризм увеличился на 20,1%», — отметил Дмитрий Чернышенко.