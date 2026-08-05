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Дмитрий Чернышенко: внутренний туризм в России вырос на 4,3% с начала года

Лидерами по числу поездок стали Москва, Краснодарский край, Подмосковье, Санкт-Петербург.

Внутренний туризм в России с начала года вырос на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Накануне председатель правительства Михаил Мишустин отметил, что вклад туризма и индустрии гостеприимства в ВВП увеличивается в течение последних лет. По итогам прошлого года он превысил 3%. Это показывает эффективность мер национального проекта “Туризм и гостеприимство”, реализующегося по поручению нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Важно, что развитие инфраструктуры, создание новых маршрутов как в традиционно туристических регионах, так и в набирающих популярность, приводит к конкретному результату — росту числа турпоездок до 43,2 миллиона за полгода. Это на 4,3% больше, чем за 6 месяцев прошлого года. Повышается и международная привлекательность: въездной туризм увеличился на 20,1%», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Лидерами по числу туристических поездок стали Москва, Краснодарский край, Подмосковье, Санкт-Петербург и другие. Число въездных поездок иностранных граждан превысило 2,5 млн. Рекордные темпы роста отмечены в Магаданской области, Забайкальском крае, Амурской области и других регионах.

«Мы видим, как меняются предпочтения туристов: растет популярность курортов Северного Кавказа, Поволжья, Золотого кольца, Северо-Запада и Урала. Отмена виз с Китаем дала мощный импульс Дальнему Востоку — там число иностранных гостей выросло кратно. После спада прошлого года восстанавливается Анапа. Все больше людей путешествуют по своему региону — это видно по росту в Московской, Ленинградской и Свердловской областях. Все это — результат работы в рамках национального проекта “Туризм и гостеприимство”, и мы продолжим развивать инфраструктуру и продвигать новые маршруты», — заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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