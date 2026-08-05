Нижегородские школы готовятся к началу нового учебного года

В Нижегородской области активно завершают подготовку к старту учебного года 2026/2027 — в фокусе внимания около 800 школ. В зданиях по всему региону идут финальные работы: где‑то реализуют масштабные проекты, а где‑то ограничиваются точечными обновлениями. Такую информацию предоставили в областном министерстве образования.
Ключевой этап подготовки — ежегодная проверка межведомственной комиссией. До середины августа специалисты осмотрят каждую школу: оценят состояние зданий и инженерных систем, проверят спортивную инфраструктуру, а также комплекс мер безопасности. В зоне особого контроля — «тревожные кнопки», видеонаблюдение, пожарная сигнализация, а еще соответствие санитарным требованиям пищеблоков и медкабинетов.
Работа ведется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», который призван обеспечить условия для качественного образования. Как подчеркнул министр образования Нижегородской области Михаил Пучков, важно, чтобы и ученикам, и педагогам было комфортно: комиссия проверяет все — от пропускного режима до освещенности классов, от чистоты помещений до качества питания. Не забывают и про оснащение: следят, чтобы школы были обеспечены учебниками и лабораторным оборудованием.
Отдельные примеры показывают, как эта работа выглядит на местах. Так, в муниципальном округе города Чкаловск к приему школьников готовят восемь школ, причем в четырех из них создана полноценная инфраструктура для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В Либежевской средней школе, где ранее провели капитальный ремонт, сейчас обновляют спортивный зал. Директор Дмитрий Попенко пояснил: полы красят не ради эстетики, а из‑за высокой нагрузки — зал используют и на уроках физкультуры, и для секций по волейболу, баскетболу и общей физической подготовке. Обновление покрытия помогает сделать занятия безопасными и комфортными.
Еще один пример — средняя школа № 5 города Чкаловска, где в 2020 году тоже выполнили комплексный капремонт. Сейчас в здании занимаются косметическим ремонтом: красят стены в коридорах, кабинетах и столовой, уже обновили напольные покрытия и плинтусы. Впереди — ремонт навесов над главным крыльцом и запасным выходом. По словам директора Екатерины Батариной, комфортная среда напрямую влияет на успехи учеников: 96% школьников участвуют в олимпиадах, а в прошлом году ребята взяли пять призовых мест на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
Напомним, нацпроект «Молодежь и дети» стартовал в 2025 году по поручению президента РФ Владимира Путина и объединяет девять федеральных проектов и программ.