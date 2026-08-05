Нижегородские школы готовятся к началу нового учебного года

Еще один пример — средняя школа № 5 города Чкаловска, где в 2020 году тоже выполнили комплексный капремонт. Сейчас в здании занимаются косметическим ремонтом: красят стены в коридорах, кабинетах и столовой, уже обновили напольные покрытия и плинтусы. Впереди — ремонт навесов над главным крыльцом и запасным выходом. По словам директора Екатерины Батариной, комфортная среда напрямую влияет на успехи учеников: 96% школьников участвуют в олимпиадах, а в прошлом году ребята взяли пять призовых мест на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.