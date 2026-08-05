В Калининграде очередные выпускники Президентской программы получили дипломы

В Калининграде очередная группа из 19 выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства получила дипломы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Диплоты о завершении обучения по направлению «Менеджмент» в 2025/2026 учебном году руководителям и специалистам предприятий, а также предпринимателям вручила руководитель аппарата правительства Калининградской области Наталья Шимченок.
Она поздравила выпускников и поблагодарила преподавателей.
Президентская программа подготовки управленческих кадров реализуется в Калининградской области с 1998 года. Обучение прошли более 800 руководителей по различным направлениям.
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