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В Калининграде очередные выпускники Президентской программы получили дипломы

Торжественное награждение прошло в правительстве области.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде очередная группа из 19 выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства получила дипломы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Диплоты о завершении обучения по направлению «Менеджмент» в 2025/2026 учебном году руководителям и специалистам предприятий, а также предпринимателям вручила руководитель аппарата правительства Калининградской области Наталья Шимченок.

Она поздравила выпускников и поблагодарила преподавателей.

Президентская программа подготовки управленческих кадров реализуется в Калининградской области с 1998 года. Обучение прошли более 800 руководителей по различным направлениям.

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