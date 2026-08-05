С начала года в Ростовской области запустили 37 инвестпроектов в строительстве

— В перспективе в новых жилых районах нужно развивать полную экосистему жизни, в том числе создавать рабочие места для жителей. Все это позволит сократить «маятниковую миграцию», когда люди из жилых районов едут через весь город на работу, а вечером возвращаются, — добавил Юрий Слюсарь.