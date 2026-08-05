С января в более чем 2,5 тыс. приморских семей родились вторые дети

Так, с 27 июля по 2 августа в регионе родились 229 малышей: 113 мальчиков и 116 девочек. Впервые младенцы появились на свет в 109 семьях, а еще 68 семей встретили второго ребенка. Многодетной стала 41 семья. А в 11 семьях на свет появились четвертые и пятые по счету малыши.