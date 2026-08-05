С января в более чем 2,5 тыс. приморских семей родились вторые дети

Вторые дети появились на свет в более чем 2,5 тысячи семей в Приморском крае с начала 2026 года, сообщили в региональном агентстве проектного управления. Поддержка родителей — одна из задач нацпроекта «Семья».
Так, с 27 июля по 2 августа в регионе родились 229 малышей: 113 мальчиков и 116 девочек. Впервые младенцы появились на свет в 109 семьях, а еще 68 семей встретили второго ребенка. Многодетной стала 41 семья. А в 11 семьях на свет появились четвертые и пятые по счету малыши.
В Министерстве здравоохранения Приморского края напоминают: забота о будущем ребенке начинается еще на этапе планирования беременности. Бесплатно пройти репродуктивную диспансеризацию могут как женщины, так и мужчины. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.