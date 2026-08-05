Специалисты Роспотребнадзора дали красноярцам советы по выбору абрикосов

При легком нажатии пальцем упругая кожица не должна продавливаться или деформироваться. Это свидетельствует о свежести и правильной консистенции мякоти. Также важно оценить целостность: на плодах не допускаются трещины, вмятины и другие механические повреждения. При этом текстура может быть как гладкой, так и бархатистой — это зависит исключительно от сорта и не влияет на спелость.