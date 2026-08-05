Свердловские пожарные-десантники помогают тушить лесные пожары на Ямале

Специалисты Уральской авиабазы в Свердловской области отправились в Ямало-Ненецкий автономный округ для помощи с тушением лесных пожаров, сообщили в областном департаменте информационной политики. Сохранение лесов является одной из задач нацпроекта «Экологическое благополучие».
«По просьбе губернатора ЯНАО Дмитрия Андреевича Артюхова мы увеличиваем группировку свердловчан, помогающих бороться там с огнем, до 80 человек. Обстановка в нашем регионе позволяет это сделать: на Среднем Урале лесных пожаров нет с конца мая», — сказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.
До этого на Ямале работали 50 пожарных-десантников и сотрудников наземной службы. К ним присоединились еще 30 специалистов. Они будут бороться с лесными пожарами в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
Также с 17 июня специалисты Уральской авиабазы принимают участие в ликвидации лесных пожаров в Красноярском крае. По решению главы региона в Сибири работают 30 пожарных-десантников.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.