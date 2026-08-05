Поддельных пятитысячных купюр стало меньше в Волгоградской области

В волгоградском отделении Банка России посчитали фальшивые купюры, которые нашли и изъяли из обращения во втором квартале 2026 года. Всего в банковском секторе региона выявили 20 подделок. Подавляющее большинство фальшивок по-прежнему составляют пятитысячные банкноты, однако их стало меньше: 10 против 13-ти в апреле-июне 2025 года.