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Суд отказал бывшему вице-мэру Воронежа Бавыкину в отсрочке выплаты 6,8 миллиона рублей

Экс-чиновник просил отложить выплату на пять лет.

Источник: Комсомольская правда

Бывший вице-мэр Воронежа Юрий Бавыкин, который сейчас отбывает наказание по делу о мошенничестве, обратился в суд Железнодорожного района с просьбой отсрочить на пять лет взыскание с него и его бывшего зама в доход государства 6 млн 817 тысяч рублей. Свою просьбу Бавыкин аргументировал низким уровнем дохода. Однако суд в иске отказал, посчитав его необоснованным, и оставил предыдущее решение неизменным.

Напомним, приговором Коминтерновского райсуда Воронежа в декабре 2024 года бывший вице-мэр Юрий Бавыкин признан виновным в мошенничестве на выборах в городскую и областную думу в 2020 году. Его отправили на 10 лет в колонию общего режима и обязали выплатить штраф в размере 1,5 млн рублей.

Бывшего зама Бавыкина Светлану Васькову суд также признал виновной и приговорил к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей.

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