В Калининграде задержали серийного вора, воровавшего куртки и кроссовки

серии краж из магазина спортивных товаров на улице Театральной.
По предварительным данным, мужчина под видом покупателя попытался вынести из торгового зала верхнюю одежду стоимостью более 18 тыс. рублей. Подозрительные маневры заметили работники магазина и вызвали полицию. Наряд патрульно-постовой службы задержал злоумышленника и доставил его в отдел.
Участковые уполномоченные в ходе проверки установили причастность задержанного к еще одной краже из того же магазина. Действуя аналогичным образом, он похитил куртку и кроссовки. Похищенное имущество мужчина впоследствии продал, а деньги потратил по своему усмотрению. Ранее калининградец неоднократно привлекался к ответственности за имущественные преступления.
Дознаватель ОМВД России по Центральному району возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.