Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде задержали серийного вора, воровавшего куртки и кроссовки

В Центральном районе Калининграда полицейские задержали 40-летнего жителя области, подозреваемого в.

Источник: KaliningradToday

серии краж из магазина спортивных товаров на улице Театральной.

По предварительным данным, мужчина под видом покупателя попытался вынести из торгового зала верхнюю одежду стоимостью более 18 тыс. рублей. Подозрительные маневры заметили работники магазина и вызвали полицию. Наряд патрульно-постовой службы задержал злоумышленника и доставил его в отдел.

Участковые уполномоченные в ходе проверки установили причастность задержанного к еще одной краже из того же магазина. Действуя аналогичным образом, он похитил куртку и кроссовки. Похищенное имущество мужчина впоследствии продал, а деньги потратил по своему усмотрению. Ранее калининградец неоднократно привлекался к ответственности за имущественные преступления.

Дознаватель ОМВД России по Центральному району возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше