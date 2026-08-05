В Калининграде задержали серийного вора, воровавшего куртки и кроссовки

Участковые уполномоченные в ходе проверки установили причастность задержанного к еще одной краже из того же магазина. Действуя аналогичным образом, он похитил куртку и кроссовки. Похищенное имущество мужчина впоследствии продал, а деньги потратил по своему усмотрению. Ранее калининградец неоднократно привлекался к ответственности за имущественные преступления.