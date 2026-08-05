Диетолог предупредила о накоплении ядов в позеленевшем картофеле

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Позеленевшие участки на картофеле указывают на начало накопления ядовитого вещества соланина, поэтому овощ нужно хранить в темном прохладном месте, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
«Первый признак — позеленение, даже если мы видим чуть-чуть позеленевшие участки, но это уже начало накопления соланина. Быстрее всего картофель начинает портиться на свету, причем не обязательно на солнце. Лучше всего его хранить в темном прохладном и сухом помещении. Только так можно замедлить этот процесс», — сказала Соломатина информационному порталу РИАМО.
По словам диетолога, чем дольше картофель лежит, особенно в неправильных условиях, тем быстрее в нем накапливается соланин. Это вещество может вызвать отравление, сопровождающееся рвотой, болью в животе, мигренью, а в тяжелых случаях — нарушением работы сердечно-сосудистой системы, заключила Соломатина.