Диетолог предупредила о накоплении ядов в позеленевшем картофеле

«Первый признак — позеленение, даже если мы видим чуть-чуть позеленевшие участки, но это уже начало накопления соланина. Быстрее всего картофель начинает портиться на свету, причем не обязательно на солнце. Лучше всего его хранить в темном прохладном и сухом помещении. Только так можно замедлить этот процесс», — сказала Соломатина информационному порталу РИАМО.