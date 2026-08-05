В центре Калининграда в субботу пройдет фестиваль «Триатлон поколений»

В центре Калининграда, на стадионе «Балтика», в субботу, 8 августа, пройдет спортивный фестиваль «Триатлон поколений». По информации организаторов, вход на фестиваль будет бесплатный. Оформить билет можно заранее, перейдя по ссылке.
В программе — командные испытания, семейный турнир по лазертагу, фитнес-фестиваль, интерактивные площадки, творческие мастер-классы и прочее.
Также запланирована культурно-развлекательная программа.
Начало фестиваля в 12:30.
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