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В центре Калининграда в субботу пройдет фестиваль «Триатлон поколений»

Оформить бесплатный билет можно уже сейчас.

В центре Калининграда, на стадионе «Балтика», в субботу, 8 августа, пройдет спортивный фестиваль «Триатлон поколений». По информации организаторов, вход на фестиваль будет бесплатный. Оформить билет можно заранее, перейдя по ссылке.

В программе — командные испытания, семейный турнир по лазертагу, фитнес-фестиваль, интерактивные площадки, творческие мастер-классы и прочее.

Также запланирована культурно-развлекательная программа.

Начало фестиваля в 12:30.

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