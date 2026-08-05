В Москве появилась возможность получить медсправку с помощью ИИ-ассистена

Москвичи получили возможность заказывать медицинские справки голосом с помощью ИИ-ассистента «Алиса». Воспользоваться функцией могут пациенты с доступом к электронной медкарте, прикрепленные к городской поликлинике, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
У жителей Москвы есть возможность заказать в электронном виде документы о прохождении профилактических медосмотров, об отсутствии контактов с инфекционными больными, флюорографии и допуске к занятиям спортом. Онлайн можно получить карту профилактических прививок, сертификат о вакцинации и прочее.
Теперь оформить все эти документы стало еще проще. Жители столицы могут заказать их голосом с помощью ИИ-ассистента «Алиса». Она сообщит, какие справки доступны, а при необходимости объяснит, где получить бумажную копию.
«Новый альтернативный способ помогает сделать взаимодействие с системой здравоохранения еще удобнее. Кроме того, с помощью ИИ-ассистента можно вносить в электронную медкарту основные показатели здоровья, уточнять информацию о записях к врачу и на исследования, а также переносить или отменять их», — объяснила Анастасия Ракова.
Функция работает на всех устройствах с голосовым помощником: от смартфонов до умных колонок. Необходимо подключить навык ЕМИАС (единая медицинская информационно-аналитическая система города Москвы) для «Алисы».
Это можно сделать в приложении «ЕМИАС. ИНФО». Сначала нужно авторизоваться через учетную запись портала mos.ru, а затем нажать на иконку «Алисы» в правом верхнем углу и выбрать подключение навыка. Для проверки результата достаточно попросить цифрового помощника запустить навык ЕМИАС и задать вопрос. Если пользователь уже подключал навык, новый функционал станет доступен автоматически.
В России появятся передвижные аптеки.
В России пройдет эксперимент по торговле лекарствами через передвижные аптеки. Планируется, что эксперимент начнется с 1 сентября 2026 года. Порядок его проведения определит правительство.
В таких аптеках можно будет не только приобрести самые распространенные препараты, но и заказать более редкие, которые продаются по рецепту. Исключение составят лекарства, содержащие психотропные и наркотические вещества, а также требующие особых условий хранения.
Автомобили, которые станут точками продажи, должны иметь оборудование, способное поддерживать автономную работу передвижного аптечного пункта.
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