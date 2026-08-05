«Полностью проблему недобросовестных специалистов это не решит»

«Новый приказ Минздрава не только вводит специализацию “нутрициолог” в номенклатуру должностей медработников, но и устанавливает квалификационные требования к таким специалистам. И для страны в целом, и для Ростовской области, в частности, это более чем актуально. В последние годы увеличилось количество людей, которые называют себя “нутрициологами без медицинской подготовки”. Но такой специалист должен иметь медицинское образование. Особенно важно это, когда речь идет о пациентах с ожирением, сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, ЖКТ. Для них рекомендации по питанию должны даваться с учетом клинической картины, лабораторных показателей и возможных противопоказаний. Все это требует медицинских знаний.