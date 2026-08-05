Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бизнес-семинар по эффективной коммуникации пройдет в Воронежской области

Эксперт расскажет участникам, как ясно доносить свои мысли и договариваться без лишних конфликтов.

Семинар для предпринимателей «Психология эффективной коммуникации» состоится 11 августа в центре «Мой бизнес» Воронежской области. Занятие организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре поддержки предпринимательства.

В качестве спикера на семинаре выступит практикующий психолог, педагог, основатель онлайн центра развития интеллекта Александр Грибанов. Он расскажет участникам, как быстро устанавливать контакт, создавать доверие, ясно доносить свои мысли и договариваться без лишних конфликтов.

Участие в мероприятии бесплатное. Необходима предварительная регистрация по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.