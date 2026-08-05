Свыше 1600 жителей Белгородской области заключили договоры на поставку газа

Более 1,6 тысячи жителей Белгородской области с начала 2026 года заключили договоры на поставку газа, сообщили в министерстве общественных коммуникаций региона. Обеспечение россиян доступом к голубому топливу отвечает целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Так, газом в регионе уже пользуются более 651 тысячи абонентов. Наибольшее количество новых потребителей зарегистрировано в Белгородском и Старооскольском округах. Это владельцы индивидуальных жилых домов и квартир. Голубое топливо стало им доступно благодаря развитию газовой инфраструктуры в регионе.
«Новые газовые сети, построенные в населенных пунктах области, позволяют все большему числу семей подключать свои дома к природному газу», — отметили в министерстве общественных коммуникаций региона.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.