Синоптики заявили про жару до +40, ливни и град в Беларуси 6 августа

Ветер будет переменных направлений, а при грозах порывистый и сильный. В ночные часы прогнозируется от +18 до +23 градусов, в отдельных районах — от +15 до +17 градусов. Днем будет от +28 градусов по северу и до +40 градусов по югу. Синоптики продлили красный уровень опасности и на 6 августа из-за аномальной жары.