Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики заявили про жару до +40, ливни и град в Беларуси 6 августа

Синоптики сказали, что будет с погодой в Беларуси 6 августа.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики заявили про жару до +40, ливни и град в Беларуси 6 августа. Подробности сообщает портал pogoda.by.

В четверг, 6 августа, за погоду и дальше будет отвечать очень теплая неустойчивая воздушная масса. Ожидается переменная облачность. В ночные часы осадков не прогнозируется. Утром и днем местами, а по северо-западной части во многих районах страны пройдут кратковременные дожди. Вероятны грозы, при которых местами пройдут сильные дожди, град.

Ветер будет переменных направлений, а при грозах порывистый и сильный. В ночные часы прогнозируется от +18 до +23 градусов, в отдельных районах — от +15 до +17 градусов. Днем будет от +28 градусов по северу и до +40 градусов по югу. Синоптики продлили красный уровень опасности и на 6 августа из-за аномальной жары.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси в последний месяц лета: «От 11 до 15 дней с дождем, шквалистый ветер».

Кстати, мы узнали, что произошло после победы белоруски Арины Соболенко над Утидзимой в Торонто: «Это было очень необходимо».

А здесь можно прочесть про диспансеризацию в Беларуси для мужчин и женщин в возрасте 40+: направления на какие важные анализы и исследования врач предоставит обязательно с учетом онкоозабоченности.