Синоптики заявили про жару до +40, ливни и град в Беларуси 6 августа. Подробности сообщает портал pogoda.by.
В четверг, 6 августа, за погоду и дальше будет отвечать очень теплая неустойчивая воздушная масса. Ожидается переменная облачность. В ночные часы осадков не прогнозируется. Утром и днем местами, а по северо-западной части во многих районах страны пройдут кратковременные дожди. Вероятны грозы, при которых местами пройдут сильные дожди, град.
Ветер будет переменных направлений, а при грозах порывистый и сильный. В ночные часы прогнозируется от +18 до +23 градусов, в отдельных районах — от +15 до +17 градусов. Днем будет от +28 градусов по северу и до +40 градусов по югу. Синоптики продлили красный уровень опасности и на 6 августа из-за аномальной жары.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси в последний месяц лета: «От 11 до 15 дней с дождем, шквалистый ветер».
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