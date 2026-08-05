На Дону выявили нарушения при декларировании 772 тысяч тонн зерна

В июле 2026 года в Ростовской области обнаружили 406 недостоверных деклараций о соответствии на злаковые, зернобобовые и масличные культуры. Общий объём продукции, к которой относятся нарушения, составил 772,3 тысячи тонн. Об этом сообщила пресс‑служба регионального управления Россельхознадзора.
Ключевая проблема — отсутствие исследований на остаточные количества пестицидов, использовавшихся при выращивании культур. В протоколах испытаний необходимые данные не зафиксированы.
В качестве примера ведомство приводит случай от 21 июля: выявлена недостоверная декларация на партию озимой пшеницы весом 9,5 тысячи тонн. Партия принадлежала юрлицу из Кагальницкого района. Декларация была оформлена на основании протокола, в котором не было результатов проверки на содержание пестицидов.
По данным на 3 августа 2026 года, должностные лица Россельхознадзора признали недействительными более 1,3 тысячи деклараций о соответствии, выданных на территории региона.