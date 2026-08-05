На Дону выявили нарушения при декларировании 772 тысяч тонн зерна

В июле 2026 года в Ростовской области обнаружили 406 недостоверных деклараций о соответствии на злаковые, зернобобовые и масличные культуры. Общий объём продукции, к которой относятся нарушения, составил 772,3 тысячи тонн. Об этом сообщила пресс‑служба регионального управления Россельхознадзора.