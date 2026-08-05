В МВД назвали нарушения ПДД, штраф за которые нельзя оплатить со скидкой

Российские водители не могут воспользоваться скидкой 25% при оплате штрафов за некоторые нарушения ПДД. Это касается, например, вождения в нетрезвом виде, повторного выезда на встречную полосу и управления автомобилем без прав. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
По данным МВД, скидка на оплату штрафа не применяется к повторным или грубым нарушениям правил дорожного движения. Среди таких нарушений: управление незарегистрированным автомобилем, вождение без прав или после их лишения, повторное управление в нетрезвом виде, отказ от медосвидетельствования, превышение скорости более чем на 40−80 км/ч, проезд на красный сигнал светофора, нарушение правил на железнодорожных переездах, а также нарушения при организованной перевозке детей и ДТП с причинением вреда здоровью.
Кроме того, водителю придется оплатить штраф в полном размере за употребление алкоголя после ДТП и в случае отказа от медосвидетельствования.
За первые пять месяцев 2026 года Госавтоинспекция возбудила 79,3 миллиона дел об административных правонарушениях, что на 4,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Было вынесено 78,2 миллиона постановлений, из которых исполнено 64,2 миллиона, что составляет 82,1% от общего числа вынесенных постановлений.