В МВД назвали нарушения ПДД, штраф за которые нельзя оплатить со скидкой

По данным МВД, скидка на оплату штрафа не применяется к повторным или грубым нарушениям правил дорожного движения. Среди таких нарушений: управление незарегистрированным автомобилем, вождение без прав или после их лишения, повторное управление в нетрезвом виде, отказ от медосвидетельствования, превышение скорости более чем на 40−80 км/ч, проезд на красный сигнал светофора, нарушение правил на железнодорожных переездах, а также нарушения при организованной перевозке детей и ДТП с причинением вреда здоровью.