Нижегородские самбисты завоевали награды на турнире памяти Михаила Бурдикова

Также не остались без наград борцы из Выксы. Почин сделала в первый день Анастасия Залётина: в весе до 59 кг у неё серебро. Позже Арсений Девятов в мужском весе до 64 кг поделил третье место. А в категории до 54 кг женского самбо лучшей была Юлия Корнеева.