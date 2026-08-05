Нижегородские самбисты завоевали награды на турнире памяти Михаила Бурдикова

Турнир в честь заслуженного тренера СССР Михаила Геннадьевича Бурдикова — основателя кстовской школы самбо — состоялся в 10-й раз. Соревнования имеют статус международных.
Представители традиционного самбо состязались в Кстовском районе Нижнего Новгорода. Спортсмены из нашей области поднимались на пьедестал и в первый, и во второй день турнира.
В стартовый день золотую медаль выиграл Даниил Жалилов, выступавший в весе до 88 килограммов. В этой же весовой категории бронзу добыл Ефим Лоповок. Среди мужчин также отличился Матвей Михайлов, занявший второе место в весе до 58 кг. Все трое — воспитанники кстовской СШОР по самбо имени М. Г. Бурдикова.
Три медали достались в тот день и кстовчанкам. Бронзовые награды получили Мария Синика (вес до 50 кг), Серафима Киушкина (до 54 кг) и Юлия Гомозова (до 72 кг).
Во второй день победителем соревнований стал ещё один кстовский спортсмен. Андрей Веселов преуспел в весовой категории до 79 килограммов.
Также не остались без наград борцы из Выксы. Почин сделала в первый день Анастасия Залётина: в весе до 59 кг у неё серебро. Позже Арсений Девятов в мужском весе до 64 кг поделил третье место. А в категории до 54 кг женского самбо лучшей была Юлия Корнеева.
Добавим, что Юлия Корнеева больше известна под фамилией Молчанова. 26 июня 2026 года она вышла замуж за выксунского самбиста Андрея Корнеева, который в мае праздновал успех на чемпионате Европы. В Тбилиси он не знал равных себе в весе до 71 килограмма. Супруги Корнеевы — мастера спорта международного класса.