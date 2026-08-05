Кто такие кубомедузы, чем опасны и водятся ли в РФ?

Однако кубомедузы — не единственный опасный вид медуз. В России, например, в Черном море, Приморье и на Сахалине, встречаются другие виды медуз, которые, хотя и не представляют смертельной опасности, но могут болезненно ужалить. Наибольший риск в отечественных водах, по словам биологов, несут медуза-крестовичок (на Дальнем Востоке) и португальский кораблик (в теплые сезоны может заплывать в южные моря).