Кто такие кубомедузы, чем опасны и водятся ли в РФ?

Кубомедузы (лат. Cubozoa) — это класс морских стрекающих, получивших свое название из-за характерной кубической или коробчатой формы купола.
Кубомедуз также называют «морскими осами». Несмотря на завораживающий внешний вид, они считаются одними из самых ядовитых животных на планете.
Чем опасны кубомедузы?
При контакте со стрекательными клетками на щупальцах кубомедузы впрыскивают мощный яд, который содержит нейро- и кардиотоксины. Действие яда может быть молниеносным.
К чему приводит ожог кубомедузы?
Болевой шок и остановка сердца — яд вызывает чудовищную боль и может привести к быстрому параличу дыхания и остановке сердца.
- Летальный исход — считается, что одной взрослой особи достаточно, чтобы убить несколько десятков человек. Смертельный исход особенно вероятен для детей из-за их малого веса.
- Некроз тканей — на месте ожога может развиться омертвение тканей.
- В некоторых случаях боль вначале может быть слабой, но через 5−20 минут развивается опасная для жизни реакция: отек легких, резкие скачки давления.
Реанимационные мероприятия после такого укуса часто оказываются неэффективными, а шансы на выживание зависят от количества яда, возраста и индивидуальной чувствительности человека.
Водятся ли кубомедузы в России?
По данным Зоологического института РАН, в морях России кубомедузы не встречаются. Их естественная среда обитания — тропические и субтропические воды с океанической соленостью, преимущественно в Индийском и Тихом океанах, у берегов Австралии, Юго-Восточной Азии и других теплых регионах.
Однако кубомедузы — не единственный опасный вид медуз. В России, например, в Черном море, Приморье и на Сахалине, встречаются другие виды медуз, которые, хотя и не представляют смертельной опасности, но могут болезненно ужалить. Наибольший риск в отечественных водах, по словам биологов, несут медуза-крестовичок (на Дальнем Востоке) и португальский кораблик (в теплые сезоны может заплывать в южные моря).
Как помочь при ожоге медузы?
Об этом aif.ru рассказала врач-дерматовенеролог, врач-косметолог, кандидат медицинских наук Екатерина Черныш.
- Нельзя тереть пораженное место и поливать его пресной водой — это может спровоцировать дальнейший выброс яда из клеток.
- Нужно промыть ожог соленой (морской) водой.
- Приложить холод и принять антигистаминный препарат.
- При ухудшении состояния (одышка, сильная боль) — немедленно обратиться за медицинской помощью. В тропических странах на пляжах часто есть пункты первой помощи с уксусом для обработки ожогов.