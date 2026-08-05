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В Липецкой области вырос объем производства продукции сельского хозяйства

Объем производства продукции сельского хозяйства в Липецкой области в первом полугодии 2026-го, по предварительной оценке, составил 53,3 млрд руб. Это на 6,7% выше показателя за аналогичный период 2025 года. Об этом 5 августа сообщил Липецкстат.

Источник: Коммерсантъ

Объем производства продукции сельского хозяйства в Липецкой области в первом полугодии 2026-го, по предварительной оценке, составил 53,3 млрд руб. Это на 6,7% выше показателя за аналогичный период 2025 года. Об этом 5 августа сообщил Липецкстат.

По подсчетам аналитиков, в период с января по июнь 2026-го липецкие хозяйства всех категорий произвели 215,1 тыс. т скота и птицы на убой, а также 177,5 тыс. т молока и 462,7 млн яиц. Прирост по сравнению с прошлогодними цифрами составил 8,4%, 4,9% и 4,9% соответственно.

Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в январе-июне, по данным Липецкстата, составил 5204 килограмма — 104,5% от прошлогоднего показателя.

В середине июля «Ъ-Черноземье» писал, что годовая инфляция в России в июне выросла до 6,02%. Во всех регионах Черноземья, включая Липецкую область, также был зафиксирован рост показателя.