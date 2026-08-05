В Липецкой области вырос объем производства продукции сельского хозяйства

По подсчетам аналитиков, в период с января по июнь 2026-го липецкие хозяйства всех категорий произвели 215,1 тыс. т скота и птицы на убой, а также 177,5 тыс. т молока и 462,7 млн яиц. Прирост по сравнению с прошлогодними цифрами составил 8,4%, 4,9% и 4,9% соответственно.