В Красноярске прокуратура добилась выплат для дочери погибшего бойца СВО

Мужчина заключил контракт с Минобороны в ноябре прошлого года, ушел на передовую и получил смертельное ранение. Его дочь, родившаяся в краевом центре, с самого рождения проживала здесь же, была прикреплена к местной детской поликлинике и находилась под опекой. Однако оформить положенные детям погибших военнослужащих выплаты семья не могла из-за бюрократического препятствия.