СМИ: Финляндия приблизилась к открытию первого в мире хранилища ядерных отходов

Ядерные отходы сначала будут упакованы в железные и медные контейнеры на наземной установке для упаковки и герметизации радиоактивных отходов. Затем контейнеры будут помещены в подземные туннели на глубине около 430 метров, где будут окружены бентонитовой глиной и скальной породой.