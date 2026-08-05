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СМИ: Финляндия приблизилась к открытию первого в мире хранилища ядерных отходов

Финский регулятор поддержал заявку первого в мире постоянного подземного хранилища отработавшего ядерного топлива на получение лицензии на эксплуатацию, которая будет действительна до конца 2070 года.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Агентство Bloomberg передает, что Управление по радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) во вторник заявило, что объект соответствует требованиям радиационной и ядерной безопасности страны.

Тем самым регулятор снял последний нормативный барьер. Министерство экономики сообщило, что уже осенью подготовит лицензию на эксплуатацию для рассмотрения правительством, которое и примет окончательное решение.

Строительство хранилища на острове Олкилуото в общине Эурайоки на западе Финляндии, которым занималась компания Posiva Oy, продолжалось более 40 лет. По данным китайского агентства «Синьхуа», с 2000 года финский регулирующий орган и его внешние эксперты потратили более 250 человеко-лет на надзор и оценку проекта.

STUK предложило компании провести первую регулярную оценку безопасности в течение 10 лет с момента получения лицензии и обновить свое обоснование долгосрочной безопасности после того, как система утилизации будет введена в эксплуатацию.

На объекте будет постоянно храниться отработавшее топливо с атомных электростанций Олкилуото и Ловииса, принадлежащих Teollisuuden Voima Oyj и Fortum Oyj соответственно.

Ядерные отходы сначала будут упакованы в железные и медные контейнеры на наземной установке для упаковки и герметизации радиоактивных отходов. Затем контейнеры будут помещены в подземные туннели на глубине около 430 метров, где будут окружены бентонитовой глиной и скальной породой.