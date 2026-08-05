Нормативы градостроительного проектирования Калининградской области вновь планируют изменить

В региональные нормативы градостроительного проектирования Калининградской области вновь планируют внести изменения. К поиску подрядчика для подготовки соответствующего проекта готовится министерство градостроительной политики региона. Анонс закупки опубликовали на сайте областного центра торгов.
На работы власти готовы потратить 1 231 400 рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.
В конце 2025 года стало известно о том, что областные власти инициировали разработку нового генерального плана Калининграда в связи с внесением изменений в нормативы градостроительного проектирования.
Контракт на подготовку проекта генерального плана Калининграда министерство градостроительной политики заключило с ООО «Агентство по развитию территорий “Геоника”» 19 июня 2026 года. Исполнить его необходимо к 11 декабря 2027 года. Подрядчик согласился выполнить работы за 910 тысяч рублей при начальной цене в 4 млн.