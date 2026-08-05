Нормативы градостроительного проектирования Калининградской области вновь планируют изменить

Контракт на подготовку проекта генерального плана Калининграда министерство градостроительной политики заключило с ООО «Агентство по развитию территорий “Геоника”» 19 июня 2026 года. Исполнить его необходимо к 11 декабря 2027 года. Подрядчик согласился выполнить работы за 910 тысяч рублей при начальной цене в 4 млн.