Красноярцам рассказали, как выбрать спелые абрикосы

При покупке абрикосов стоит обращать внимание на цвет, запах и состояние плодов. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Красноярского края.
Спелые абрикосы имеют равномерный окрас без пятен и повреждений, яркий сладкий аромат и сухую поверхность. Плоды должны оставаться упругими и не деформироваться при легком нажатии.
Перед употреблением абрикосы необходимо тщательно вымыть под проточной водой. В ведомстве также не рекомендуют есть их натощак или сразу после тяжелой пищи.
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