Недострой Минобороны на проспекте Гагарина подлежит сносу

В Нижнем Новгороде власти продолжают решать вопрос с недостроями на проспекте Гагарина. Дома возводились в 2007—2015 годах ООО «СУ № 155» по заказу Минобороны РФ, но так и не были введены в эксплуатацию. Здания не отапливаются, их состояние ежегодно ухудшается, сообщили в региональном Минимущества.