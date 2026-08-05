Недострой Минобороны на проспекте Гагарина подлежит сносу

В Нижнем Новгороде власти продолжают решать вопрос с недостроями на проспекте Гагарина. Дома возводились в 2007—2015 годах ООО «СУ № 155» по заказу Минобороны РФ, но так и не были введены в эксплуатацию. Здания не отапливаются, их состояние ежегодно ухудшается, сообщили в региональном Минимущества.
Правительство Нижегородской области с 2023 года прорабатывает вариант достройки объектов при их передаче из федеральной в областную собственность. Одно из предложений — привлечь инвестора с условием передачи 15% квартир для военнослужащих. Вопрос обсуждали в марте 2024 года и апреле 2025 года.
В ноябре 2025 года Минобороны сообщило о рассмотрении возможности вовлечь объекты в хозяйственный оборот, но окончательное решение пока не принято.
Недострои находятся в районе плотной застройки и представляют опасность, в том числе для детей. По договорённости с Минобороны за счёт областного бюджета провели инженерное обследование: дом по адресу пр. Гагарина, 17 И планируют достраивать, а дом по адресу пр. Гагарина, 17 В — сносить из‑за нарушения прочностных характеристик из‑за отсутствия кровли.
Власти региона рассчитывают на скорейшее урегулирование ситуации.
Ранее незаконную постройку решили снести на улице Дачной в Нижнем Новгороде.