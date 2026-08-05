Детская больница № 1 в Челябинске получила новое оборудование

Современное стоматологическое оборудование поступило в детскую больницу № 1 Челябинска. Техника была закуплена по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В стоматологическом отделении больницы появились новые стоматологические кресла, которые делают лечение маленьких пациентов более комфортным и безопасным. Оборудование обеспечивает комфортное положение ребенка во время лечения, а также удобство работы врача и медицинской сестры.
«Мы продолжаем обновлять оснащение больницы, чтобы дети получали медицинскую помощь на самом современном уровне, а посещение стоматолога проходило максимально спокойно и комфортно», — поделился главный врач детской больницы № 1 Чеслав Ведом.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.