Подросток спас стоявшего на подоконнике открытого окна мальчика

Подросток спас маленького мальчика, который стоял на подоконнике открытого окна, в Каспийске.
Дома у ребёнка в этот момент никого не было, пишет RT со ссылкой на очевидицу события Аиду Чанба.
Это был первый этаж, но по высоте он был как второй.
«Он стоял голенький в окне. Мы сначала с сестрой стали кричать. На мои просьбы уйти с окна, он делал шаг ко мне», — рассказала Чанба.
К ним подошли мужчина с подростком. Мужчина встал на стремянку и подсадил парня.
«Одели, потому что он был голеньким. И вытащили его», — поделилась Аида.
По мнению женщины, если бы мальчик упал, он бы сильно пострадал, поскольку внизу был гравий.
Очевидцы вызвали полицию, и мальчика забрали.
Собеседница добавила, что спасший ребёнка подросток сильно переживал, интересовался, не будет ли ему чего, если полезет в чужой дом.