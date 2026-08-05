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Подросток спас стоявшего на подоконнике открытого окна мальчика

Если бы мальчик упал, он бы сильно пострадал.

Источник: Время

Подросток спас маленького мальчика, который стоял на подоконнике открытого окна, в Каспийске.

Дома у ребёнка в этот момент никого не было, пишет RT со ссылкой на очевидицу события Аиду Чанба.

Это был первый этаж, но по высоте он был как второй.

«Он стоял голенький в окне. Мы сначала с сестрой стали кричать. На мои просьбы уйти с окна, он делал шаг ко мне», — рассказала Чанба.

К ним подошли мужчина с подростком. Мужчина встал на стремянку и подсадил парня.

«Одели, потому что он был голеньким. И вытащили его», — поделилась Аида.

По мнению женщины, если бы мальчик упал, он бы сильно пострадал, поскольку внизу был гравий.

Очевидцы вызвали полицию, и мальчика забрали.

Собеседница добавила, что спасший ребёнка подросток сильно переживал, интересовался, не будет ли ему чего, если полезет в чужой дом.