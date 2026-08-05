Четверо юных дзержинцев стали победителями конкурса «Большая перемена»

Юные дзержинцы проделали огромную работу и подготовили интересные проекты: инженерный — «Левша», социально значимые инициативы по цифровой грамотности и развитию краеведения. Как результат — заслуженный успех, в который вложено много труда и таланта. И, конечно, эта победа и их замечательных наставников — Анны Фильцовой и Юлии Сафроновой, которые помогали ребятам.