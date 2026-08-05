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Четверо юных дзержинцев стали победителями конкурса «Большая перемена»

Глава Дзержинска Михаил Клинков поздравил победителей и участников конкурса.

Источник: Нижегородская правда

В Красноярске дзержинские школьники достойно представили свой город на суперфинале конкурса «Большая перемена». Торжественная церемония закрытия прошла при участии Президента России Владимира Владимировича Путина.

Глава Дзержинска Михаил Клинков поздравил победителей и участников конкурса в своих социальных сетях:

"Конкуренция была серьёзной. И четверо дзержинцев стали победителями конкурса: Егор Пухляков, София Мурадян, Никита Слепанов и Алина Пескова. Призёром суперфинала, показав прекрасный результат, стала Мария Васильева.

Юные дзержинцы проделали огромную работу и подготовили интересные проекты: инженерный — «Левша», социально значимые инициативы по цифровой грамотности и развитию краеведения. Как результат — заслуженный успех, в который вложено много труда и таланта. И, конечно, эта победа и их замечательных наставников — Анны Фильцовой и Юлии Сафроновой, которые помогали ребятам.

Гордость за нашу талантливую и целеустремленную молодёжь и педагогов! Уже известно, что наши победители получат путешествие по России: Москва — Владивосток, две недели на поезде мечты. Поздравляю ребят, их родителей и педагогов!".